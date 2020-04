APPEL A TEMOIGNAGES. L'année 2020 devait marquer le début de votre nouvelle vie mais le coronavirus chamboule tous vos projets ? Racontez-nous

Déménagement à l'étranger, reconversion professionnelle, PMA, adoption, voyage, défi sportif... La survenue de l'épidémie de Covid-19 vous a peut-être contraint à tirer un trait, au moins provisoirement, sur "le" grand projet de votre vie. Votre témoignage nous intéresse.

Et dire que vous vous apprêtiez à faire le tour du monde ou à épouser votre compagnon, et vous attendiez cela depuis des années ! Vous aviez enfin des rendez-vous médicaux pour vous lancer dans un projet de PMA ou vous veniez de boucler votre dossier administratif en vue d'adopter un enfant ? Vous deviez vous expatrier pour un nouveau job ? Et tout s'est (provisoirement) arrêté ? Depuis son apparition en décembre dans la ville de Wuhan, en Chine, le nouveau coronavirus Covid-19 a mis une partie de la planète à l'arrêt. Les uns après les autres, des dizaines de pays ont fermé leurs frontières, tandis que des mesures de confinement ont assigné à domicile plus d'un milliard d'êtres humains.

Pour ceux qui, comme vous, comptaient mettre à profit cette année ("votre année !") pour réaliser un rêve ou changer de vie, cette triste actualité ne pouvait pas plus mal tomber.