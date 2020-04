APPEL A TEMOIGNAGES. Le retour de votre enfant à la crèche ou à l'école s'annonce comme un casse-tête ? Racontez-nous

A partir du 12 mai, les crèches et écoles vont rouvrir progressivement, partout sur le territoire. C'est aux parents que revient la décision de remettre leurs enfants à l'école ou à la crèche. Un choix qui peut devenir un casse-tête à mettre en œuvre. Si vous êtes dans ce cas, votre témoignage nous intéresse.

Votre enfant reprendra-t-il bientôt le chemin de l'école ? Après la "pré-rentrée" du personnel enseignant, lundi 11 mai, les élèves de maternelle et de primaire pourront retrouver les cours, à partir du mardi, selon les écoles. Les plus petits seront accueillis à la crèche. Le gouvernement laisse les parents décider si, oui ou non, leurs enfants retourneront à la crèche ou à l'école.

>> Coronavirus : suivez les dernières informations en direct

Cette reprise de l'école est soumise à des règles sanitaires, édictées lors de la présentation de la stratégie nationale de déconfinement par le Premier ministre, mardi 28 avril. Pas plus de 15 élèves par classe, en maternelle et en primaire, et pas plus de 10 enfants par groupe à la crèche. Ce qui implique que les enfants n'auront pas école ou crèche à plein temps. Et impose à certains parents un véritable casse-tête pour gérer les heures d'école ou de crèche et leur travail.

Le retour à l'école ou en crèche de votre enfant s'annonce compliqué ? Vous ne savez pas comment vous allez pouvoir opérer ce changement d'emploi du temps, entre travail et école à temps partiel ?

Si vous êtes dans ce cas, n'hésitez pas à apporter votre contribution dans le formulaire ci-dessous. N'oubliez pas de laisser vos coordonnées afin qu'un journaliste puisse vous recontacter. Celles-ci resteront bien entendu confidentielles et votre témoignage pourra rester anonyme.