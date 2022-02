La crainte d'attraper le virus et de le transmettre. Qu'un proche tombe malade ou meure. La vie sociale entravée à cause des confinements ou des précautions. Et un sentiment d'isolement parfois étouffant. Depuis deux ans, nous sommes plongés dans un long tunnel épidémique à cause du Covid-19. Et nos psychés sont mises à rude épreuve.

Les autorités sanitaires observent que la santé mentale des Français s'est dégradée à cause de la pandémie. Les jeunes sont parmi les plus touchés. Santé publique France, qui publie des bulletins de surveillance à ce sujet, constatait encore à la fin 2021 un nombre anormalement élevé de passages aux urgences pour des idées ou des gestes suicidaires chez les adolescents. La hausse est particulièrement frappante chez les 11-14 ans.

Pour mieux raconter et comprendre ce phénomène, nous voudrions recueillir le témoignage de jeunes de 11 à 14 ans sur leur santé mentale, et savoir si le Covid-19 les a affectés moralement. Est-ce votre cas, celui de votre enfant ou d'un de vos proches ? Vous pouvez remplir le questionnaire ci-dessous. N'oubliez pas de nous laisser vos coordonnées, afin de pouvoir être recontacté par l'un de nos journalistes. Les témoignages pourront rester anonymes.

Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez appeler le 3114, le numéro national de prévention du suicide. Le Fil Santé Jeunes est par ailleurs joignable au 0800-235-236 ou par tchat sur filsantejeunes.com pour répondre à toutes les questions liées à la santé mentale ou physique.