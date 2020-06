APPEL A TEMOIGNAGES. Inégalités hommes-femmes : vous avez fait passer le travail de votre conjoint avant le vôtre pendant le confinement ? Racontez-nous

Préparation des repas, garde des enfants, tâches ménagères et éducatives… Le confinement a creusé les inégalités au sein des couples. Franceinfo cherche à recueillir le témoignage de femmes ayant dû laisser la priorité au travail de leur conjoint, ces trois derniers mois.

Les Français n'ont jamais autant télétravaillé. Pendant la période de confinement, qui a débuté le 16 mars, un actif français sur cinq (20%) a pratiqué le travail à distance à temps plein, selon un sondage Odoxa-Adviso Partners. Cette situation a souvent nécessité une réorganisation de l'emploi du temps des foyers. Il a fallu jongler entre télétravail, cours des enfants et tâches ménagères. Cette réorganisation a pu creuser les inégalités au sein des couples.

En avril, la secrétaire d'Etat à l'Egalité femmes-hommes, Marlène Schiappa, s'inquiétait même d'une "possibilité d'épuisement silencieux des femmes, et notamment des mères de famille pendant le confinement". Elle rappelait la "répartition inégalitaire des tâches dans les couples, comme sur le ménage, l'éducation des enfants à la maison, la préparation des repas". Des inégalités confirmées par un sondage Harris Interactive commandé par son secrétariat d'Etat, qui a révélé un écart entre femmes et hommes dans la répartition des tâches ménagères et éducatives pendant le confinement. Cette inégalité s'est parfois accentuée pendant le confinement au détriment de la carrière professionnelle des femmes, qui ont dû demander à bénéficier du chômage partiel pour garder des enfants qui retourneront en principe tous à l'école ou au collège le 22 juin.

Cette mise en retrait professionnel au profit de votre conjoint a-t-elle suscité des débats entre vous ? Comment avez vous décidé qui travaillerait le plus pendant que l'autre s'occupe des enfants et de la maison ? Comment avez vous vécu cette mise entre parenthèses de votre travail au profit de celui de votre conjoint ? Ce choix pourrait-il porter préjudice à votre carrière ? Si c'était à refaire, feriez-vous les mêmes choix ? Racontez-nous.

