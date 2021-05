Tout plaquer pour soigner. Des hommes et des femmes l'ont fait, en entamant une reconversion dans l'un des quelque 200 métiers de la santé. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, les équipes médicales et paramédicales sont mises à rude épreuve et le besoin de main d'œuvre est croissant. Fin 2020, Pôle emploi recensait plus de 140 000 offres dans le secteur de la santé, soit une hausse de 58% sur l'année.

Ces offres concernent des postes d'aide-soignant, d'ambulancier, ou encore de secrétaire médical. De quoi attirer des salariés ou des demandeurs d'emploi, parfois fragilisés par la crise économique et désireux d'apporter leur contribution à la lutte contre la pandémie.

Que vous ayez décidé de vous orienter vers un métier de la santé par choix ou par nécessité, franceinfo souhaite recueillir votre témoignage. Qu'est-ce qui vous a poussé vers cette reconversion ? Quel métier de la santé avez-vous choisi et pourquoi celui-ci ? Comment se déroule votre reconversion ? Franceinfo vous invite à raconter votre expérience, en répondant au questionnaire ci-dessous.

N'oubliez pas de laisser vos coordonnées afin qu'un journaliste puisse éventuellement vous recontacter. Elles resteront confidentielles et votre témoignage pourra rester anonyme.