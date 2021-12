L'augmentation du nombre de malades du Covid-19 et l'apparition d'un nouveau variant du Sars-CoV-2 compromettent le retour à une vie "normale. Et la perspective des fêtes de fin d'année sans restriction sanitaire s'éloigne.

Vous pensiez ne plus avoir à faire de choix entre l'envie de retrouver une vie sociale et la nécessité de vous protéger, vous et vos proches ? Le Covid-19 en a décidé autrement. A moins de trois semaines de Noël, un conseil de défense sanitaire a établi, lundi 6 décembre, la stratégie à adopter face à un variant Delta toujours très présent, à l'apparition d'un variant Omicron très contagieux et à une efficacité vaccinale s'émoussant avec le temps. Le nombre de nouveaux cas quotidiens en France se compte désormais en dizaine de milliers et le nombre de patients hospitalisés a dépassé un niveau qui n'avait plus été atteint depuis la fin août.

Dans quel état d'esprit abordez-vous cet éventuel retour des restrictions sanitaires, la perspective de vivre des fêtes de fin d'année avec un masque sur le nez, les annulations d'événements festifs ? Comment gérez-vous le fait que le Covid-19 fasse peser sur vous la nécessité quasi-permanente de garder à l'esprit cette menace sanitaire ? Vous qui croyiez en avoir fini avec les choix à faire, vous vous retrouvez encore une fois tiraillés entre l'envie de voir vos proches et la nécessité d'éviter les risques de contamination ? Votre témoignage intéresse franceinfo.

