Alors que le gouvernement a annoncé des tests hebdomadaires pour le personnel des Ehpad, franceinfo se penche sur le respect de l'isolement des soignants testés positifs et recherche des témoignages.

Le gouvernement a annoncé, jeudi 19 novembre, de nouvelles mesures pour éviter une flambée de l'épidémie de Covid-19 dans les Ehpad, dont l'organisation de "dépistages du personnel de façon hebdomadaire". Ils seront recommandés plutôt qu'obligatoires, mais fortement encouragés par la distribution d'1,6 million de tests antigéniques, a expliqué la ministre déléguée chargée de l'Autonomie, Brigitte Bourguignon.

Une mesure qui, pour être efficace, repose sur l'idée que les membres du personnel des Ehpad testés positifs s'isolent chez eux, le temps de ne plus être contagieux et de se débarrasser du virus. Mais aujourd'hui, les soignants positifs, dans les Ehpad comme dans les structures hospitalières, peuvent-ils systématiquement appliquer ce principe ? Dans un contexte d'urgence sanitaire, où le personnel manque parfois et où un respect strict des consignes priverait certains établissements d'une grande part de leurs effectifs, l'isolement est-il toujours respecté ?

Pour le savoir, franceinfo lance un appel à témoignages. Si vous êtes soignant et que vous avez continué de travailler malgré un test positif au Covid-19, à la demande de votre hiérarchie ou parce que vous pensez que votre absence serait encore plus préjudiciable, laissez-nous votre témoignage ci-dessous, ainsi que vos coordonnées. Nous vous garantissons la possibilité de rester anonyme si vous le souhaitez.