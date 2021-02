La perte de l'odorat, ou anosmie, peut être bien plus qu'un problème de santé quand votre nez est aussi votre outil de travail. Selon les différentes études menées en France, entre 46 et 86% des patients touchés par le Covid-19 souffrent de troubles olfactifs, rapporte le CNRS. La récupération de l'odorat peut prendre entre une quinzaine de jours et plusieurs mois, selon les personnes et le type de rééducation mise en place.

Certains professionnels redoutent plus que d'autres cette anosmie. Si vous êtes caviste, cuisinier, œnologue, parfumeur, fromager, ou exercez tout autre métier faisant appel à votre nez et que vous avez été privé de votre odorat après avoir contracté le Covid-19, racontez-nous comment vous vivez cette perte. Quelles en sont les conséquences sur votre vie professionnelle ? Pour quel type de rééducation avez-vous opté ? Et comment envisagez-vous votre avenir professionnel en cas de persistance des symptômes ?

