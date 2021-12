Covid-19 : vous avez décidé de vacciner votre enfant dès que ce sera possible ? Racontez-nous pourquoi

Tous les écoliers devront-ils être bientôt vaccinés contre le Covid-19 ? Jusqu'ici, seuls les enfants âgés de plus de 12 ans ont été inclus dans la campagne vaccinale : ils peuvent se faire vacciner depuis le 15 juin. Mais avec l'arrivée des variants Delta et Omicron, et avec une cinquième vague qui met sous tension les hôpitaux, les autorités sanitaires ont donné leur feu vert pour la vaccination des enfants "à risque" âgés de 5 à 11 ans à partir du 15 décembre.

Lors d'une conférence de presse début décembre, le Premier ministre Jean Castex avait estimé que "la perspective de pouvoir accéder à la vaccination [était] proche" pour cette tranche d'âge. Le chef du gouvernement espérait même ouvrir la vaccination au 5-11 ans "si possible d'ici la fin de l'année". Objectif : lutter contre la recrudescence des contaminations chez les jeunes et la transmission du virus en milieu familial à l'approche des fêtes.

La vaccination des 5-11 ans, avec une version du vaccin Pfizer moins forte que celle destinée aux adultes, est possible dans l'UE depuis son autorisation par l'Agence européenne des médicaments le 25 novembre. Elle a ainsi déjà commencé en Grèce, en Espagne ou encore en Bulgarie.

