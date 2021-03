Covid-19 : Troubles du sommeil, angoisses... Vous avez entre 16 et 25 ans et avez besoin d'une aide psychologique ? Racontez-nous

La pandémie et ses restrictions de liberté entraînent une hausse de la demande d'aide psychologique. Franceinfo cherche à recueillir des témoignages de jeunes femmes et hommes âgés de 16 à 25 ans et concernés par cette situation.