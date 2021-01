Appel à témoignages Covid-19 : enseignant à l'université, vous êtes confronté aux difficultés des étudiants ? Racontez-nous

Entre l'isolement et la précarité, de nombreux étudiants ont exprimé leur mal-être. Franceinfo donne la parole aux professeurs pour mieux cerner le phénomène.

Des étudiants en grande souffrance. Après une nouvelle tentative de suicide la semaine dernière en résidence universitaire à Lyon, de nombreux collectifs alertent sur l'isolement et la détresse psychologique de nombreux étudiants, dont le quotidien est ébranlé par l'épidémie de Covid-19 et les mesures sanitaires. Avec le hashtag #etudiantsfantomes, de nombreux témoignages sont venus alerter sur cette situation inquiétante, alors que Jean Castex a annoncé, jeudi 14 janvier, un retour progressif en présentiel à l'université, par demi-groupe. En première ligne face aux étudiants et leur webcam, de nombreux professeurs cherchent des solutions.

Vous êtes enseignant, professeur d'université, et vous êtes confrontés aux difficultés des étudiants ? Vous avez des difficultés à rattraper les décrocheurs ? Vous avez mis en place des outils pour venir en aide aux plus fragilisés ? Franceinfo vous invite à partager votre expérience de ce quotidien bouleversé. Vous pouvez nous écrire en remplissant le formulaire ci-dessous. N'oubliez pas de nous laisser vos coordonnées, afin que nos journalistes puissent vous recontacter.