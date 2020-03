APPEL A TEMOIGNAGES. Coronavirus : qu'avez-vous prévu de faire à la levée du confinement ?

Resto entre potes, visite chez les grands-parents, tour de France des amis, vacances bien méritées ou balade en forêt... Nous avons tous une petite idée de la première chose que nous aimerions faire quand le confinement sera terminé.

Depuis mardi 17 mars à midi, la France vit au rythme du confinement. Jeudi 26 mars, les Français ne savent toujours pas quand il leur sera possible de reprendre une vie normale. Alors que le Conseil scientifique a recommandé de porter la durée totale de cette mesure exceptionnelle à six semaines, l'exécutif n'a pas encore détaillé les conditions et les modalités de sa levée, conditionnées à l'évolution de l'épidémie de coronavirus.

En attendant, les Français se font une idée de plus en plus précise des heures et des jours qui suivront ce moment, attendu par beaucoup comme une libération.

Nouveaux télétravailleurs qui jonglent entre coups de fil professionnels et vie de famille, soignants tenus éloignés de leurs proches par une charge de travail hors du commun, étudiants confinés dans 15 mètres carrés, aidants inquiets de ne pouvoir veiller correctement sur un proche isolé ou grands-parents privés de visites... Quelle que soit votre situation, projetez-vous dans l'après et partagez avec nous votre programme rêvé pour ces jours que nous espérons tous proches et heureux.