Port du masque à l'école, liens bouleversés, peur de transmettre la maladie à sa famille ou de l'attraper... Les enfants sont eux aussi soumis à de nombreux questionnements avec la persistance de la pandémie de Covid-19 dans notre quotidien. Face à cela, les professionnels de l'enfance ont dû adapter leur discours et rassurer les plus jeunes.

Outre les mesures sanitaires en dehors de l'école, les récréations raccourcies et le protocole sanitaire renforcé ont également bouleversé le temps scolaire, et engendré de nombreuses adaptations. Désormais, "la distanciation de 2 mètres entre groupes à la cantine et le port de masques 'grand public' de catégorie 1 sont désormais requis, et l'aération des locaux est renforcée", indique le ministère de l'Education nationale. Des règles qui visent à limiter la contamination des plus jeunes au sein des établissements. En maternelle, les classes seront d'ailleurs fermées dès la découverte d'un cas de Covid-19 parmi les élèves.

Si vous êtes professeur des écoles, pédopsychiatre ou encore psychologue, que vous travaillez au quotidien avec des enfants, racontez-nous les interrogations dont ils vous ont fait part. Ont-ils besoin d'être rassurés ? Si vous êtes enseignant, avez-vous davantage de difficultés à gérer votre classe ? Comment les enfants vivent-ils cette crise sanitaire ? Vous pouvez nous écrire en remplissant le formulaire ci-dessous. N'oubliez pas de nous laisser vos coordonnées, afin que nos journalistes puissent vous rappeler. Celles-ci resteront confidentielles.