APPEL A TEMOIGNAGES. A quoi ressemble votre vie quotidienne au stade 3 de l'épidémie de coronavirus ? Racontez-nous

Fermeture des bars et restaurants, fermeture des écoles, télétravail, limitation des déplacements... Comment organisez-vous votre vie en pleine épidémie de coronavirus ? Votre témoignage nous intéresse.

Depuis l'annonce par les autorités, samedi 14 mars, du passage au "stade 3" de l'épidémie de coronavirus, la France se barricade. Les cinémas, bars, discothèques, restaurants, centres commerciaux, bibliothèques, salles de spectacles, musées et établissements sportifs sont fermés jusqu'au 15 avril. Bars et restaurants peuvent toutefois "maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison". Si vous avez des enfants, vous en faites l'expérience dès ce lundi : les crèches, établissements scolaires et universitaires sont portes closes.