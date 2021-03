Annonces de Jean Castex : les TGV et Ouigo au départ de Paris quasiment tous complets vendredi

Les TGV et Ouigo au départ de Paris sont quasiment tous complets vendredi, a appris franceinfo auprès d'une source proche de la SNCF, jeudi 18 mars, quelques heures après l'annonce par Jean Castex d'un reconfinement de 16 départements, dont toute l'Île-de-France et les Hauts-de-France, pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Ces dernières semaines, le taux d'occupation de ces trains le week-end tournait plutôt autour de 60 à 65%.

>> Covid-19 : seize départements confinés, couvre-feu à 19 heures, vaccin AstraZeneca de retour... Ce qu'il faut retenir des annonces du gouvernement

Par ailleurs, la SNCF indique que tous les trains circuleront comme prévu dans les prochains jours. Les TGV Inoui, Ouigo, Intercités, trains régionaux et internationaux circuleront comme prévu ce week-end et en début de semaine prochaine. La compagnie précise que tous les billets TGV Inoui, Ouigo, Intercités et TER en correspondance seront échangeables et remboursables sans frais jusqu'au dernier moment, et ce jusqu'au 19 avril, pour tenir compte des mesures gouvernementales.