Annonces d'Emmanuel Macron : la SNCF enregistre une hausse de 25% des réservations et cinq fois plus d'annulations

La SNCF a enregistré une hausse de 25% de ses ventes mercredi soir par rapport à la veille, après les annonces d'Emmanuel Macron. Cela représente 130 000 voyages vendus sur le site OUI.sncf, dont la moitié concerne le week-end de Pâques. Le site internet était d'ailleurs difficilement accessible mercredi soir, après que le président de la République a annoncé une tolérance pour les déplacements jusqu'à lundi.

Les destinations les plus demandées sont Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes et Aix-en-Provence, a précisé le groupe à franceinfo. Toutefois, à ce stade, seulement un quart des TGV sont occupés à plus de 80% pour ce week-end de Pâques. La SNCF a indiqué mercredi soir que ses trains circuleraient comme prévus pendant ce week-end.

Les billets restent échangeables sans frais jusqu'au 30 avril

Par ailleurs, 40 000 annulations ont été enregistrées, soit cinq fois plus que la veille. Tous les billets sont échangeables et remboursables sans frais jusqu'au dernier moment jusqu'au 30 avril.

Si les déplacements vont être restreints au-delà de 10 kilomètres pour lutter contre la propagation du Covid-19, Emmanuel Macron a indiqué que pour le week-end pascal, "nos concitoyens qui souhaitent changer de région pour aller s'isoler pourront le faire durant ce week-end de Pâques". Cette tolérance "s'achève lundi soir", a ensuite précisé le ministère de l'Intérieur.