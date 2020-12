Année 2020 : le monde de la culture s'est adapté à la crise sanitaire

R. Asencio, C. Kenck, J. Duboz, A. Tribouart, C. Cournede, C. Pary, V. Buu

2020 restera une année extrêmement difficile pour le monde de la culture qui a dû rebondir pour faire face aux conséquences de la pandémie de Covid-19. Les librairies, cinémas et théâtres ont été durement touchés par la crise. Du côté des spectateurs, la situation a été aussi compliquée. "Moi qui ai l’habitude de fréquenter des théâtres ou des salles de concert, je vous avoue que ça m’a manqué", juge un homme. Une jeune fille met, quant à elle, en avant l’usage d’Internet qui a permis de s’adapter et de profiter quand même d’œuvres culturelles.

Des acteurs passionnés

Mais plusieurs déprogrammations ont été observées dans des théâtres, en dépit de la mise en place d’un protocole strict. "On nous dit que pour l'instant, c’est fermé ? Et bien on joue devant, je suis prêt à jouer où on peut", estime le comédien Jacques Weber. Certaines pièces ont également été filmées. Ainsi, le théâtre a pu s’ouvrir à de nouveaux publics, parfois beaucoup plus jeunes, dans les établissements scolaires par exemple. "C’est une façon de donner un coup de pouce aux artistes", selon Sophie Estabeau, enseignante dans l’Yonne.

