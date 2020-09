Angleterre : interdiction des rassemblement de plus de six personnes

L.Nahon, C. Le Goff, C.Madini, O.Pergament

Les Anglais sont invités à limiter leurs interactions sociales. Depuis lundi 14 septembre, les rassemblements de plus de six personnes sont proscrits en extérieur comme dans les maisons. Forcément, le mesure divise. "Est-ce qu’on s’est relâché trop tôt, ou trop vite?" s’interroge l’un d’eux, tandis qu’un jeune Anglais assure ne pas comprendre pourquoi il est toujours autorisé à prendre le métro. Dans les bars, chacun se réorganise. "À un moment donné, je vais me demander si cela vaut le coup d'être ouvert ainsi que payer mon staff", explique Paul McAleer, manager d'un pub à Londres (Royaume-Uni).

Des amendes dissuasives

Les mesures s’accompagnent de sanctions : 110 euros en cas de non-respect, et le double en cas de récidive, jusqu’à un maximum pouvant atteindre 3 500 euros. Cette nouvelle règle ne s'appliquera pas toutefois pas aux mariages, aux enterrements, à l'école, dans les entreprises ou pour les familles nombreuses.

