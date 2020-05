Anatoly Konenko : cet artiste russe crée des masques miniatures pour les insectes

Anatoly Konenko est un artiste russe connu pour son "art miniature". En 2002, il apparaît dans le Guiness book des records pour l’une de ses micro-œuvres : le plus petit livre du monde. Aujourd’hui, il fabrique des mini-masques pour les sauterelles, les guêpes ou encore les libellules. Tenant au bout d’une pince un minuscule masque sanitaire, il explique : "Celui-ci, c’est le plus grand. C’est pour un crabe. Je l’ai fait avec du tissu médical".

Des masques encore plus petits pour les moustiques

"Mais plus important encore, les élastiques peuvent être ajustés, allongés ou raccourcis. Comme ça… C’est un masque très confortable", précise-t-il. L’artiste russe a l’intention de créer des masques encore plus petits, pour les moustiques. Et là, c’est sûr, il n’y aura pas assez de masques pour tout le monde. Mais soyez rassurés, les moustiques, et plus généralement les insectes, ne transmettent pas le Covid-19.