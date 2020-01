Analyse du coronavirus : une coopération médicale mondiale

Les chercheurs chinois ont réussi à isoler le virus du coronavirus n-Cov. Ils viennent de publier leur étude dans une revue scientifique internationale. C'est une course contre la montre. En temps réel, toutes les équipes scientifiques du monde partagent leurs découvertes en ligne. À l'Institut Pasteur à Paris, grâce aux prélèvements effectués sur les trois patients diagnostiqués, Pr Arnaud Fontanet un épidémiologiste espère aller plus loin. "On prend ce nouveau prélèvement et on essaie de cultiver le virus. Pour ça, on va le mettre sur des cellules qui sont propices à la culture du virus (...) c'est un travail fastidieux, car c'est un virus qui pousse mal", explique-t-il.

Les scientifiques français sont impatients d'obtenir des réponses

Une culture viable du virus est une étape incontournable pour permettre de lancer une série de programmes de recherche. Les scientifiques français sont impatients d'obtenir des réponses à certaines de leurs questions. Définir la période durant laquelle le porteur du virus est contagieux est selon les chercheurs l'un des éléments clés pour réussir à contrôler l'épidémie.

Le JT

Les autres sujets du JT