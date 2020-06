Amsterdam veut changer de type de touristes : "Il y a les canaux classés, il y a l’histoire, les musées, l’art !"

Plusieurs associations de résidents du quartier historique s'inquiètent du retour, à la faveur de la réouverture des frontières, de certains touristes, plus attirés par le quartier rouge et les coffee-shop que par le patrimoine architectural et culturel de la ville.

Amsterdam ne veut plus être le "paradis" des enterrements de vie de garçons (Le quartier rouge, photo d'illustration). (PAUL TOLENAAR/ / MAXPPP)