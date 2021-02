Amour : comment se rencontrer au temps du Covid ?

Victor Martin et Octavie Camus ont 23 ans, ils sont en couple depuis huit mois. Ils se sont rencontrés sur une application avant de se découvrir, masqués, à Paris. "Au début on avait du mal à se reconnaître avec le masque, confie Victor, juste de se regarder c'est peut-être aussi un challenge, c'est différent". Pour tous les deux, l'idée était de briser l'isolement du confinement, "ça faisait trois mois qu'on ne voyait personne, c'était l'occasion de rencontrer des gens et ça valait le coup de se rencontrer et pourquoi pas attraper le Covid", témoigne le jeune homme.





" Ça nous a permis de prendre notre temps"



Laura Hurtado, 23 ans et Alexandre Janus, 31 ans, sont en couple depuis dix mois. Ils se sont rencontrés pendant le premier confinement à Caen (Calvados), chacun muni de son attestation de sortie d'une heure, ils se sont retrouvés tous les jours dans ce champ, "c'était le seul endroit où on pouvait être tranquille, parler, écouter de la musique, on ne savait pas ce qui allait se passer après, on était un peu dans le flou mais ça nous a permis de prendre notre temps", explique Alexandre Janus.

