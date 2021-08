Alsace : une entreprise croule sous les demandes de tests anti-Covid

Près de six millions de tests anti-Covid ont été effectués la semaine dernière en France. C'est un record depuis le début de la crise sanitaire. Cette ruée vers les dépistages profite à une entreprise alsacienne.

Vous les avez tous déjà utilisés au moins une fois. Les tests antigéniques, sérologiques, ou autotests contre le Covid-19. La majeure partie d'entre eux sont fabriqués en Alsace, à côté de Strasbourg (Bas-Rhin), dans l'entreprise leader française des tests rapides. Depuis le début de la crise sanitaire, la demande a été multipliée par 10. "On fait plus de 300 000 tests par jour sous différentes formes, on pourrait continuer à augmenter le volume", explique Gaël Levy, directeur industriel de Biosynex.

Deux fois plus d'employés

Pour cela, l'entreprise a dû pousser les murs en installant une immense tente à l'extérieur. Six jours sur sept, une cinquantaine d'opérateurs conditionnent des milliers de tests. Parmi eux, Lorenzo Zuccala, embauché en intérim au début du mois d'août, juste après l'entrée en vigueur du pass sanitaire. En moins d'un mois, une centaine d'intérimaires ont rejoint l'entreprise. Cette main-d'œuvre est indispensable pour fournir les 10 000 pharmacies qui ont passé commande il y a quelques semaines. "Nous étions 200 employés, nous avons monté jusqu'à 400 lors du pic d'activité", souffle Oren Bitton, directeur commercial.