Alpes : une station de sport d'hiver s'adapte

À Montclar dans les Alpes-de-Haute-Provence, les remontées mécaniques sont à l'arrêt,mais il reste une multitude de possibilités : "des pistes de luges ou la patinoire", explique Alain Quievre, président du domaine skiable. "Je pense tout de suite à nos salariés, à l'emploi généré par les remontées mécaniques, c'est 350 emplois directs et indirects et 8 millions d'euros de chiffre d'affaires cumulé".

Trouver des solutions

Tous les commerces et offices de commerces ouvriront. La mairie aménage de nouveaux espaces de pique-nique. Les loueurs ressortent les VTT, équipés pour la neige. En temps normal, 60% des visiteurs de la station ne viennent pas pour le ski. "On a un gros volume de résidences secondaires, c'est garder ce lien avec eux en montrant qu'on a su s'adapter et qu'on trouve des solutions", rapporte Laurent Piolle, gérant d'un magasin de sport.

