AlloCovid : un numéro ouvert 24h/24 pour identifier les symptômes du Covid-19

Au bout du fil, une voix de robot. Les questions s’enchaînent. L’assistant vocal recherche de possibles symptômes du coronavirus Covid-19. Le questionnaire se fait plus précis si les signes de la maladie ne sont pas évidents, avant de procéder à une recommandation. La plateforme téléphonique AlloCovid est joignable à tout moment au 0 806 800 540. Au terme de la consultation, il y a trois options possibles : rester chez soi, consulter son médecin traitant ou appeler le 15.



“Détecter le plus tôt possible” toute résurgence

Dans les coulisses d’AlloCovid, une unité de l’Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale). Sur un écran, la cartographie des appels se dessine en temps réel. Des informations précieuses pour agir au plus vite. “Quand on va commencer à déconfiner, il faut essayer de détecter le plus tôt possible au niveau local une résurgence de quelques cas”, explique le cardiologue Xavier Jouven. Collectées de façon anonyme, ces données sont examinées par Santé publique France, avant d’être détruites au bout de six jours.