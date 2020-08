Allemagne : un cirque vend les excréments de ses lions

Transformer les excréments de ses 26 fauves en or pour compenser en partie le manque de recettes lié à la Covid-19 : voici le pari du cirque Krone, en Allemagne. Il est possible d'acheter un bocal contre la somme de 5 euros. Mais dans quel but ? "Cela fait des années que nos clients nous demandent des excréments de lion. Quand je leur demande à quoi ça sert, ils me répondent que c'est pour éloigner les chats de leur jardin", détaille Martin Lacey, dresseur de lions. Et l'étiquette du bocal le garantit : "Effraye naturellement les chats de votre jardin... Satisfait ou remboursé."

Un magasin éphémère a ouvert

Le produit peut aussi être utilisé contre les rongeurs ou servir d'engrais. Plus de 2 000 bocaux ont déjà été vendus. Face à ce succès, un magasin éphémère vient même d'ouvrir devant le siège du plus vieux cirque d'Europe, à Munich. "C'est bio, ce n'est pas des produits chimiques et c'est drôle. Je pense qu'avec la Covid-19, les gens ont besoin de rire. Comme nous n'avons pas l'autorisation de faire des représentations, nous avons fait ça pour nous amuser", conclut Martin Lacey.