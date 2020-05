Allemagne : des mariages organisés en "drive" à cause du coronavirus

C’est le grand jour sur parking de Düsseldorf (Allemagne) pour Janine et Philip. Les invités arrivent, et rien ne pourra gâcher la fête. "Je n’ai pas les mots, c’est incroyable ! On est tellement heureux. On est stressés, encore plus que pour un mariage normal", expliquent les futurs mariés. Les amis et la famille sont répartis dans 30 voitures, et personne n’a le droit d’en sortir.

Les salles fermées jusqu’en juillet

Pour la cérémonie, les stars du jour ont le droit de retirer leurs masques. Le maire a bien voulu faire le déplacement, et le "oui" est diffusé en direct sur tous les autoradios. Pas de gestes barrières entre les deux époux, mais malheureusement impossible de poursuivre la fête avec les invités, car toutes les salles doivent rester fermées, au moins jusqu’en juillet. Cette règle exaspère la propriétaire d’un lieu de réception près de Mayence. "Nous pouvons largement assumer une distance de deux mètres entre chaque chaise. C’est incompréhensible que nous n’ayons pas le droit d’organiser de mariages."

