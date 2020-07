Aires d'autoroute : comment elles gèrent l'afflux des vacanciers

Désinfection des tables avant et après le repas, et distribution d'une nappe en papier. Dans une aire d'autoroute près de Niort (Deux-Sèvres), les choses ne sont pas faites à moitié pour assurer la sécurité des automobilistes. La société a recruté du personnel spécialement pour les mesures sanitaires. "L'objectif c'est de pouvoir accueillir nos clients, les rassurer, leur montrer qu'on est là et qu'on a pris en compte la crise sanitaire", explique Raphaëlle Montagu-Dardaine, responsable de la communication de l'entreprise.

Fléchage et port du masque obligatoire

Ce week-end sera l'un des plus chargés de l'été : un trafic deux à trois fois plus important que d'habitude est attendu sur l'autoroute A10. Ils seront donc des milliers à s'arrêter dans la grande station service de l'aire d'autoroute. Pour répondre aux inquiétudes, un fléchage a été mis en place afin de gérer le flux à l'entrée de la boutique, et le port du masque y est obligatoire. Même si tout est à disposition, certains partent en vacances avec leurs produits. "Je prends toujours ça avec moi pour désinfecter les toilettes", indique une automobiliste accompagnée de son désinfectant.

