Ain : la fibre disponible dans tout le département d’ici deux ans

Le trafic internet, selon les derniers chiffres, a augmenté de 30%. Néanmoins, il est difficile de se connecter en région rurale, faute de débit suffisant. Le département de l’Ain a d’ores et déjà choisi d’investir, avec l’objectif de déployer la fibre partout d’ici deux ans. Elle vient notamment d’arriver au camping de la Plaine Tonique, et va booster le wifi. "J’ai un congrès au mois de septembre, et ils ont besoin de débit", explique le directeur, Christophe Feillens.

Un raccordement encore limité en France

La promesse de la fibre partout a été faite par les élus du département. C’est le syndicat autrefois chargé de l’électrification qui a récupéré la mission. Sans ça, le haut débit aura tardé à se mettre en place. En France, à part les grandes villes, le raccordement à la fibre est encore limité, et les collectivités doivent mettre la main au portefeuille. Néanmoins, le réseau sera par la suite rentable.

