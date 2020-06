Agnès Pannier-Runacher annonce "un plan pour le petit commerce, l'artisanat et les indépendants" début juillet

"Le président de la République souhaite que nous travaillions sur un plan pour le petit commerce, l'artisanat et les indépendants, que nous allons préparer pour le début du mois de juillet", indique mercredi 3 juin sur France Inter la secrétaire d'État à l'Économie Agnès Pannier-Runacher.

"On voit que la consommation a envie de repartir", se félicite-t-elle, tout en tempérant : "On n'a pas de chiffres précis, il faut être prudent". "Les gens se bousculent dans les concessions automobiles", note par exemple la secrétaire d'État à l'Economie, qui cite aussi les magasins d'ameublement.

Les professionnels de l'ameublement me disaient le week-end du 25 mai : ‘J'ai déjà fait mon mois de mai de l'année dernière. Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances à France Inter

Agnès Pannier-Runacher estime, au lendemain de la réouverture des bars, cafés et restaurants, que "ça s'est très bien passé. Les gens étaient au rendez-vous", et dit avoir "toute confiance" pour que "ça se régule en termes de distanciation sociale et de mesures sanitaires".