VRAI OU FAKE À vrai dire. Le nouveau coronavirus est-il vraiment "connu depuis 2003" et "fabriqué en laboratoire" ?

Les rumeurs et infox se multiplient autour du virus qui sévit actuellement en Chine et ailleurs. À en croire certaines publications sur les réseaux sociaux, ce coronavirus ne serait pas si nouveau. Un brevet aurait même été déposé dès 2003 aux Etats-Unis. Sauf que ces affirmations s'appuient sur des documents qui concernent d'autres virus, notamment le SRAS qui a tué 774 personnes en 2002 et 2003.