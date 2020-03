A Montreuil, des musiciens professionnels offrent des concerts à leurs voisins au balcon, filmés par la mairie : Karine Huet a ouvert le bal

A Montreuil, un programme de concerts à le fenêtre ou au balcon, filmés par la mairie

A Montreuil (Seine-Saint-Denis), chaque soir, après les applaudissements aux personnels soignants, la mairie filme des musiciens de la ville en concert à leur balcon, dont des pointures. Samedi soir, c'est l'accordéoniste Karine Huet qui a inauguré ce festival un peu spécial, derrière la fenêtre ouverte de son appartement en rez-de-chaussée.

A Montreuil, les artistes, professionnels et amateurs, sont nombreux, notamment les musiciens. Après les applaudissements quotidiens aux personnels soignants, des concerts s'improvisent sur les balcons et aux fenêtres, pour distraire et réconforter le voisins. Pour soutenir ces initiatives, la ville a organisé un programme de mini-concerts d'un quart d'heure, tous les soirs à 20h05. Soit le vidéaste de la mairie les filme, soit ils se filment eux-mêmes et la vidéo est diffusée sur les réseaux sociaux. "Dans le respect des règles actuelles du confinement", précise bien sûr la ville de Montreuil.

Les musiciens professionnels sont le plus souvent intermittents du spectacle. Confinés comme tout le monde, privés de concerts et de cours et donc en grande précarité économique. Les concertistes des balcons vont recevoir un cachet de la mairie.

L'accordéon de Karine Huet en ouverture

L'accordéoniste Karine Huet, qui habite le quartier du Bas-Montreuil, a inauguré samedi 21 cette manifestation avec un concert en solo. Enfin pas tout à fait, car des percussions, parfois improvisées sur un couvercle de casserole, accompagnaient depuis les fenêtres alentour l'artiste, spécialisée dans la musique brésilienne, notamment le forro, musique de danse du Nordeste, et le choro, une musique instrumentale traditionnelle et toujours très vivante au Brésil.

Le dimanche 22, c'était au tour du duo Hippopoplan, composé de la slameuse Yas et de la flûtiste Moulak, accompagnées elles aussi par les poêles à frire et casseroles des voisins. Le tromboniste de jazz Sébastien Llado jouera lundi 23 de chez lui dans le quartier du Haut-Montreuil. Ce professeur du conservatoire de Montreuil a travaillé avec Yael Naim, Archie Shepp, Ibrahim Maalouf, Lenny Kravitz, Grand Corps Malade, l’Orchestre National de Jazz, De La Soul, Cecile McLorin Salvant, ou la troupe du spectacle Traviata, vous méritez un avenir meilleur de Benjamin Lazar.

Des extraits sont en ligne sur les comptes Facebook et Twitter de la mairie de Montreuil.