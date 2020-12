À Montpellier, une société démontre le lien entre conditions météo et transmission du Covid

Cela fait un an que les équipes de l'entreprise Predict Services basée à Montpellier observent les conditions climatiques qui pourraient favoriser la diffusion du Covid-19. Selon eux, un temps assez froid avec un taux d'humidité relativement important vont maintenir en suspension des gouttelettes dans l'atmosphère. Un phénomène qui aurait un impact sur la transmission du virus.

"Quand il fait extrêmement froid, ces gouttelettes ne peuvent pas rester en suspension et vont tomber au sol, même chose quand il fait chaud. Mais c'est dans un domaine très centré de -2, -3 degrés jusqu'à 10 à 12 degrés et entre 60 et 90% d'humidité que les conditions sont les plus aggravantes pour le maintien en suspension de ces gouttelettes et donc potentiellement sur la transmission du virus", explique Alix Roumagnac de Predict Services.

Intéressé par ces travaux, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a demandé des recherches plus poussées en lien avec l'institut Pasteur et d'autres organismes scientifiques pour valider ces données et affiner la stratégie du gouvernement face aux oscillations de l'épidémie de Covid-19.