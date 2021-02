À Limoges, le succès d'une plateforme d'achat en ligne pour soutenir les commerces locaux

Vêtements, décoration, alimentaire, produits d'hygiène...à Limoges, il est facile de consommer local et varié grâce à la plateforme Shop In Limoges, qui propose de nombreux produits livrés à domicile. Une initiative née pendant le premier confinement et la fermeture de nombreuses boutiques. Plutôt que de laisser le champ libre uniquement à la grande distribution et aux géants de l'achat en ligne, quelques optimistes ont imaginé ce concept. Et ils ont eu raison car le succès est au rendez-vous. "Nous proposons des produits allant de l'alimentation à l'habillement, mais nous cherchons toujours de nouveaux corps de métier pour donner encore plus de choix", explique Caroline Fumeron, webmaster du site.

Une vitrine virtuelle pour les commerçants

Éprouvés par une année de restriction et plusieurs fermetures, les petits commerçants de la ville voient en ce site une bouffée d'oxygène et surtout une toute nouvelle exposition. "Parfois, le client ne peut pas venir physiquement dans notre boutique, donc c'est comme si on avait une seconde boutique", explique Morgane, chocolatière à Limoges. "Et cela nous apporte surtout une visibilité et une autre vitrine, qui elle est ouverte 24h sur 24 et 7 jours sur 7". Une centaine de professionnels participent désormais au projet.