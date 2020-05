À la carte. Comment reprendre ?

Employés nettoyant la terrasse d'un restaurant à Paris, le 29 mai 2020. (THOMAS COEX / AFP)

Ça y est, les restaurants pourront rouvrir leurs portes à partir de mardi prochain, 2 juin. Seulement les terrasses, pour les établissement en zone orange, comme en Ile de France et Mayotte.

Une reprise dans quelles conditions ?

Les établissements auront-ils la capacité financière à relancer la machine et à investir pour répondre aux normes sanitaires ?

Thierry Marx est convaincu que la profession saura reprendre dans le respect des nouvelles règles. Et il vous propose une recette simple, porteuse d'espoir, soit à faire à la maison, soit à déguster en terrasse entre copains.



Une salade romaine avec une sauce à base de purée d'anchois

Ingrédients pour quatre :

Une belle salade romaine, 3 anchois frais, une dizaine d'olive (vertes et noires), 1/2 gousse d'ail, 1 cuillère à soupe de vinaigre, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, sel et poivre.

Préparation :

Couper la romaine en quatre, laver les feuilles et les disposer dans les assiettes.

Mixer les anchois au robot avec l'ail épluché et lavé. Mettre cette purée dans un bol, incorporer le vinaigre, poivrer et battre au fouet. Incorporer l'huile d'olive et fouetter pour obtenir une purée homogène.

Ajouter cette purée dans les assiettes. Mélanger délicatement (on peut rejouter un trait d'huile d'olive), et ajouter les olives coupées en quatre.