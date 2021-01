Á Alignan-du-Vent, dans l'Hérault, une cagnotte en ligne ouverte pour sauver l’unique café du village

Charline et Bastien ont repris l’unique café d’Alignan-du-Vent, dans l’Hérault, en mai 2019. Après un printemps difficile, cette deuxième période de fermeture pourrait être le coup de grâce pour le jeune couple qui a déjà perdu plus de 60 000 euros depuis le début de la crise sanitaire. Alors des fidèles du Café de la place ont décidé de les soutenir pour qu’ils soient bien là le jour de la réouverture des bars et restaurants en lançant une cagnotte en ligne.

Le cœur du village

Depuis trois mois, les 1400 habitants d’Alignan ne voient plus que les visages de Fernandel et De Funès peints sur le rideau métallique du café désespérément baissé. Trois mois c’est long, et tous attendent avec impatience que ce lieu ô combien important dans la vie d’un village puisse rouvrir. Mais beaucoup craignent aussi que Charline et Bastien n’aient plus les moyens de relancer la machine.

D’où l’idée de créer ce fonds de soutien que vous pouvez alimenter par vos dons jusqu’au 22 février, que vous habitiez le village ou non. Pour le moment la cagnotte ne s’élève qu’à 300 euros, mais cet élan de solidarité et le soutien des habitants remonte le moral du couple et le pousse à ne pas baisser les bras, en attendant des jours meilleurs.