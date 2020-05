69 cas positifs au Covid-19 dans un abattoir des Côtes-d'Armor : "Pas question de fermer l'entreprise pour l'instant", assure le maire du Mené

L'entreprise agroalimentaire emploie 2 500 personnes et est décrite par le maire du Mené, dans les Côtes-d'Armor, comme le poumon économique du territoire.

Il n'est "pas question de fermer l'entreprise pour l'instant", assure lundi 18 mai sur franceinfo le maire du Mené, dans les Côtes-d'Armor, où 69 cas positifs de Covid-19 ont été détectés dans un abattoir. L'entreprise agroalimentaire, qui emploie 2 500 personnes, "va sans doute travailler un peu moins, mais a l'intention de continuer à travailler normalement", indique Jacky Aignel.

"La contamination a été assez rapide. On est un peu surpris, mais vous le savez bien, le virus est quand même suffisamment agressif", souligne le maire, qui parle d'un "ennemi sournois qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas". Il dit ressentir "un peu d'inquiétude", car l'abattoir de Kermené est "le poumon économique" du territoire, mais aussi "une certaine sérénité", car "l'entreprise a toujours fait le maximum pour la santé et la sécurité de son personnel". Il note que "la contamination est sans doute plus facile" compte tenu du nombre important de salariés.

"Des mesures d'envergure" sont prises, souligne le maire du Mené, "les gens sont mis à l'isolement, les conjoints vont être testés aussi, ainsi que les enfants". Les établissements scolaires restent ouverts, car "il n'y a pas d'enfant de personnes testées positives dans les écoles" de cette commune où un cas positif avait déjà été détecté au mois de mars. Même s'il dit son "anxiété" de voir d'autres cas positifs annoncés, Jacky Aignel estime qu'il n'y a "pas de raison qu'on n'essaie pas de continuer à vivre normalement".