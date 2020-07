15 millions de malades du Covid-19 dans le monde

Les masques sont désormais obligatoires partout dans les rues de Melbourne, en Australie. La propagation du virus s’accélère dans la ville malgré le reconfinement : l’Australie a passé son record de 502 nouveaux cas en 24 heures. Gladys Berejikilian, Première Ministre de la Nouvelle-Galles du Sud le confirme :".

140 000 décès aux Etats-Unis

L’épidémie s’amplifie aussi aux États-Unis avec plus de 140 000 décès. Donald Trump change de stratégie : le port du masque est aujourd’hui recommandé. Une mesure insuffisante pour les enseignants de Floride qui reprendront les cours après l’été. L’un d’eux témoigne : "on a peur, on ne veut pas enterrer un de nos élèves, un collègue, et on ne veut pas ramener le virus à la maison". Au Guatemala, des habitants ont érigé des cercueils dans les rues pour manifester leur mécontentement face à, disent-ils, l’inaction de leur gouvernement.