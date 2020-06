14-Juillet : le traditionnel défilé militaire remplacé par une cérémonie place de la Concorde

L’Élysée a annoncé jeudi 4 juin que le défilé militaire du 14-Juillet serait remplacé cette année par une cérémonie qui se tiendra place de la Concorde, à Paris. "Décision majeure, symbolique, de l’Élysée : le traditionnel défilé du 14-Juillet n’aura pas lieu cette année sur les Champs-Élysées. À la place, une cérémonie militaire qui se tiendra place de la Concorde, avec un hommage aux soignants", indique le journaliste de France Télévisions Clément Le Goff, en duplex depuis la place parisienne, jeudi midi.

Les bals des pompiers seront annulés

"Une célébration qui sera adaptée aux exigences sanitaires : 2 000 participants, 2 500 invités qui devront se tenir à distance les uns des autres. On ne sait pas encore si le grand public pourra y assister. Les casernes des sapeurs-pompiers de Paris resteront fermées les 13 et 14 juillet prochains. Il n’y aura donc plus non plus de bals populaires. La crise sanitaire bouscule nos habitudes, mais aussi les traditions", conclut-il.