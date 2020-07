14 juillet : des soignants formés au combat

C'est un théâtre de guerre avec des militaires et des FAMAS dans le camp des Garrigues à Nîmes, dans le Gard. Tout semble vrai ou presque dans ce stage. Les victimes de ce crash d'hélicoptère sont des mannequins et dans cet exercice, le groupe tombe dans une embuscade. Ce sont des personnels soignants qui jouent leur propre rôle et celui des blessés. Ici, ils sont obligés d'exercer leur métier dans des conditions extrêmes.



Avoir les bons gestes médicaux sous la pression

Sous cette pression, les soignants doivent à la fois sécuriser et avoir les bons gestes médicaux. Ils sont une quarantaine, médecins, infirmiers, aide-soignants, tous des militaires qui travaillent d'ordinaire à l'hôpital. Ils sont tous volontaires pour partir en opération extérieure dans les mois qui viennent. Sur les gestes médicaux, les stagiaires sont plutôt professionnels, mais pour les réflexes militaires, une semaine d'entraînement n'est parfois pas suffisant.