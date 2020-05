100 km : les Français jouent-ils le jeu ?

Mercredi 20 mai, la fin de la journée de travail marque le début du week-end de l'Ascension, le premier week-end prolongé depuis le début du déconfinement, lundi 11 mai. Mais, le ministre de la Santé l'a encore martelé mercredi matin, il ne faut pas se relâcher. Parmi les règles à respecter, celle des 100 kilomètres. Sur l'autoroute entre Paris et Caen (Calvados), cette mesure est plutôt bien comprise par les automobilistes.

"Avoir un bel été plutôt que de tout gâcher"

"Tout est tentant, mais je préfère me limiter maintenant et avoir un bel été plutôt que de tout gâcher aujourd'hui et que ce soit un confinement en juillet et en août", explique un conducteur. Même si, en fin d'après-midi, l'affluence sur l'autoroute A13 était plus importante que ces derniers jours, aucun bouchon n'est à prévoir pour rejoindre la Normandie pour l'Ascension.