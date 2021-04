100 000 morts du Covid-19 en France : l'association Empreintes réclame "une proposition de loi" pour accompagner les proches des victimes

Marie Tournigand " a réclamé ce jeudi 15 avril sur franceinfo "une proposition de loi" pour que les proches des victimes du Covid-19 puissent "bénéficier d'un accompagnement dans de bonnes conditions" alors que le cap de 100 000 morts va être franchi dans la journée.

"Le plus bel hommage serait qu’on fasse une proposition de loi pour que toute personne en deuil puisse bénéficier d'un accompagnement dans de bonnes conditions et que les professionnels soient formés, sensibilisés aux bonnes pratiques dès l’annonce du décès", affirme-t-elle.

"Une proposition de loi en hommage aux défunts et aux proches me semblerait quelque chose d'extrêmement efficient, à la fois en termes de réparation, mais aussi en termes de prévention des complications du deuil qui vont exploser dans les années qui viennent." Marie Tournigand franceinfo

Les plaintes de familles contre l'État et sa gestion de la crise du Covid-19 s'accumulent. En plus de la réparation judiciaire, certaines demandent un hommage national. "Porter plainte c’est aussi vouloir réparer quelque chose. C’est attendre une reconnaissance de la douleur qu’on a vécue et c’est estimer qu'il y a des responsables, qu'il y a des coupables dans ce qui s'est passé", a-t-elle affirmé.