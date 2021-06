Consommation : rappel de lots de glaces à cause d'une substance cancérigène

Une soixantaine de glaces, contaminées à l'oxyde d'éthylène, un puissant produit désinfectant interdit en Europe, ont été rappelées. Les amateurs de crèmes glacées sont consternés. "J'ai appris avec l'expérience que l'industrie agro-alimentaire, la transformation des produits, c'est un bazar monstrueux", confie un homme, tandis qu'un autre qualifie les faits de "scandale".

Substance reconnue cancérigène

La liste des produits contaminés à l'oxyde d'éthylène ne cesse de s'allonger depuis près d'un an, et donne aujourd'hui le tournis : plus de 7 000 références au total ont été ciblées par les autorités. Ce produit est utilisé dans certains pays du monde pour désinfecter les récoltes. De leur côté, les services sanitaires se veulent rassurants. "À ce jour, les autorités françaises n'ont pas connaissance de signalement d'intoxication de consommateur", a déclaré la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Benjamin Douriez, de l'association 60 millions de consommateurs, met toutefois en garde. "C'est une substance qui est reconnue comme étant CMR, c'est-à-dire cancérigène", explique ce dernier.