Quand les moustiques transmettent des maladies

En 2017, plus de 300 personnes sont rentrées en France métropolitaine avec le virus de la dengue, du chikungunya ou du Zika. Des virus rencontrés en Amérique latine, en Asie, en Afrique de l'ouest ou à la Réunion, où sévit actuellement une importante épidémie de dengue. Des très mauvais souvenirs de voyage.

Les symptômes qui doivent alerter

"Les symptômes communs à la dengue, au Zika ou au chikungunya sont d'abord la fièvre, une fatigue, une éruption cutanée particulièrement pour le virus Zika ou des douleurs articulaires qui vont, elles, plutôt alerter en faveur d'une infection par le virus chikungunya", rappelle le Pr Arnaud Fontanet de l'unité d'épidémiologie des maladies émergentes à l'Institut Pasteur.

Dès que ces symptômes se manifestent, parfois lors du retour en France, il est important de consulter rapidement un médecin car la dengue par exemple, peut avoir des formes graves et le diagnostic permet aussi de déclencher des mesures de prévention dans les régions où se trouve le moustique tigre qui peut transmettre ces trois virus à d'autres personnes.

Le moustique tigre gagne du terrain en France

Arrivé dans le sud de la France il y a une dizaine d'années, il s'installe sur une partie de plus en plus grande du territoire : "Dès qu'un cas est déclaré et confirmé, l'idée est d'intervenir immédiatement dans l'environnement où vit la personne infectée et de s'assurer qu'il n'y a pas de moustiques vecteurs possibles. Et si on trouve des moustiques tigres, il faut appliquer des insecticides, détruire les gites larvaires… pour limiter au maximum la transmission autour du cas initial", explique le Pr Fontanet.

Il n'existe pour le moment aucun vaccin disponible contre ces virus et le moustique tigre qui les transmet peut piquer à tout moment de la journée. La seule prévention consiste donc à s'en protéger.