Cancer : quand la caravane de L'Échappée rose ouvre une parenthèse bien-être

Pendant une demi-heure, l'hôpital et le quotidien fait de médecins, de chimio et autres traitements doit disparaître. C'est la mission de L'Échappée rose. Cette caravane renferme un salon esthétique itinérant. Toute l'année, cette association parcours la France pour aller à la rencontre des femmes atteintes de cancer.

"Ça permet vraiment de s'évader"

"Quand on fait les soins à l'hôpital, on est à l'hôpital. La caravane, elle permet de créer un environnement, de partir où on veut. [...] Ça permet vraiment de s'évader et l'espace d'un instant, on oublie où on est", confie Rivana Narainsamy, socio-esthéticienne de L'Échappée rose. Outre les soins, des conseils maquillage pour préserver sa féminité, malgré la maladie et les traitements, sont également dispensés à celles qui le souhaitent. À la fin des séances, chaque sourire est une victoire pour L'Échappée rose. Une lueur d'espoir qui redonne le courage de se battre.

Le JT

Les autres sujets du JT