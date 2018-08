Cancer du sang : un nouvel espoir ?

Un traitement d'un nouveau genre où le patient détruit lui-même son propre cancer. CAR-T cells est capable de combattre les leucémies, les lymphomes et d'autres maladie du sang. Comment ça marche ? Le sang du patient est prélevé. Les globules blancs qu'on appelle "lymphocytes T" sont extraits et modifiés avec un nouveau gène. Ils se développent et sont ensuite réintroduits dans le sang du patient où ils vont être capables de cibler et d'attaquer les cellules malades. Résultat : la maladie fond ou disparaît chez certains patients.

Pour Nicolas Boissel, hématologue à l'Hôpital Saint-Louis, à Paris, "la technologie est innovante et redonne la main au système immunitaire du patient pour l'armer de façon originale pour qu'il reconnaitre par lui-même, les cellules cancéreuses". Un traitement qui s'est avéré efficace pour Clément, 19 ans. Les longues heures de chimiothérapie ont été vaines face à sa maladie, ses médecins lui ont proposé de venir à Paris tester le nouveau traitement. Un espoir pour tous les patients atteints du cancer du sang. 35 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année.

