Bronchiolite : le premier vaccin au monde injectable chez tous les bébés de moins d’un an autorisé

Le laboratoire français Sanofi a élaboré en partenariat avec le Suédo-Britannique AstraZeneca un vaccin contre la bronchiolite injectable chez tous les bébés de moins d’un an. Une première mondiale qui a reçu vendredi 16 septembre le feu vert de l’Agence européenne du médicament (EMA).

Les laboratoires étaient lancés dans une course de vitesse, une trentaine de projets similaires étant en cours dans le monde entier. Le vaccin injectable de Sanofi et AstraZeneca arrive donc en tête. Un enjeu énorme car chaque année, 500 000 bébés sont infectés en France par le virus respiratoire syncytial (VRS) responsable de la bronchiolite. L’épidémie l’an dernier a été sans précédent, et les hôpitaux débordés. Au niveau mondial, on déplore 60 000 décès de nourrissons par an.

Un anticorps plus qu'un vaccin

Plutôt qu’un vaccin, la solution injectable de Sanofi-AstraZeneca est un traitement préventif, un anticorps monoclonal qui va protéger les bébés de moins d’un an durant toute la période épidémique, c’est-à-dire l’automne et l’hiver. Il réduit les infections de 75%. L’idée c’est que les bébés n’ont pas encore un système de défense naturel très développé, donc on le remplace par cet anticorps. Un vaccin contre la bronchiolite existait déjà mais son efficacité était moindre et il était réservé uniquement aux prématurés et aux bébés très à risque. Là, ce sera pour tous les bébés de moins d’un an.

Malheureusement, le traitement ne sera pas disponible cet hiver car les délais sont trop justes, l’épidémie débutant en général à l’automne, d’ici quelques semaines. Et il faut maintenant plusieurs mois de procédures règlementaires, il n'y aura donc pas de mise sur le marché possible en Europe avant l’épidémie de l’an prochain.

Dernière précision : quand on parle de bronchiolite, on pense généralement aux enfants, aux nourrissons. Mais sachez que l’épidémie touche aussi sérieusement chaque année les personnes âgées. Ce nouveau traitement préventif ne leur est pas destiné. Mais de nombreux laboratoires pharmaceutiques sont en train d’élaborer justement des vaccins contre la bronchiolite spécifiques aux personnes âgées.