Avions : des nids à épidémies ?

Faut-il avoir peur de prendre l'avion, ou du moins, d'y attraper un virus ? Mercredi 5 septembre, deux appareils se sont retrouvés cloués au sol à New York (États-Unis) et à Perpignan (Pyrénées-Orientales). La cause : une forte suspicion de grippe et de choléra.