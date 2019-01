Avec le vieillissement, la peau perd sa capacité à combattre les infections

Ralentir le vieillissement de la peau et restaurer ses fonctions anti-bactériennes ? La solution se cache peut-être dans les graisses.

La peau, avec le temps, se transforme, devient plus fragile, sèche et ridée, mais surtout elle perd sa capacité innée à lutter contre les infections bactériennes. Comment ? Une équipe américaine en collaboration avec des chercheurs chinois a peut-être trouvé la réponse. Les résultats de leur étude ont été publiés le 26 décembre dans la revue Immunity.

Chez les enfants, la peau se défend contre les infections bactériennes en transformant les fibroblastes, des cellules qui se trouvent dans le derme, en adipocytes. Ces nouvelles cellules ont pour fonction de stocker les graisses. Lors de cette transformation, les adipocytes produisent et libèrent une substance antibactérienne, la cathélicidine qui tue les agents pathogènes. Cette défense est particulièrement efficace en cas d'infections à Staphylococcus aureus, une bactérie pathogène responsable d'infections cutanées telles que l'eczéma.

Au fil des années, le système immunitaire se développe et la peau perd sa capacité innée à former des cellules adipeuses. Ce changement a une double conséquence : "La perte de capacité de transformation des fibroblastes influence la manière dont la peau combat les infections et affectera l'apparence de la peau au fil des années", explique Richard Gallo, auteur principal de l'étude.

La molécule responsable

Les chercheurs ont découvert que la molécule responsable de ce processus au cours du vieillissement était le TGF bêta, un facteur de croissance qui contrôle la prolifération et la transformation des cellules. Les scientifiques ont bloqué l’activité de TGF bêta chez la souris, et ont en effet observé que la peau récupérait sa capacité à combattre les infections.

Il est encore trop tôt pour effectuer des tests sur l'Homme, mais d'autres études sur le système immunitaire des enfants pourraient ouvrir de nouvelles pistes thérapeutiques pour lutter contre les infections de la peau et peut-être ralentir son vieillissement.