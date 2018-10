Anorexie : elle partage les photos de son rétablissement sur Instagram

Ancienne anorexique, Sarah Rav, une Australienne de 20 ans, partage sur son compte Instagram d'impressionnantes photos avant/après de sa guérison.

En tombant sur le compte Instagram de Sarah Rav, une étudiante australienne de 20 ans, on pourrait au départ la confondre avec une des nombreuses jeunes influenceuseS qui innondent les réseaux sociaux de photos d’elles en tenue de fitness et devant des assiettes de nourriture saine. Mais Sarah, elle, revient de loin. Ancienne anorexique désormais rétablie, elle partage d’impressionnantes photos avant/ après de sa maladie. Son compte est suivi par 1,7 millions de personnes.

"Ca va mieux. Il y a de l’espoir."

Cette étudiante en médecine est descendue jusqu’à 30 kg et pouvait, au pire de sa maladie qui a duré des années, faire du sport plusieurs heures par jour. Désormais, visiblement en bien meilleure forme, Sarah pose un regard bienveillant sur l'anorexique qu'elle a été et transmet un vrai message d’espoir aux personnes qui la suivent. "A la fille que j’étais, je veux dire à quel point je suis désolée pour ce qu'elle a dû traverser. Je veux lui à exprimer ma sympathie pour la terreur qu’elle avait de manger, pour la façon dont elle a laissé son anxiété la contrôler et pour toutes les fois où elle a douté de sa survie et de VIVRE le lendemain, écrit-elle. Mais surtout, je veux lui dire que ça va mieux. Qu'il y a de l'espoir. Je veux qu’elle comprenne que les temps difficiles vont passer

Une inspiration pour ses followers

Sarah, qui dit se battre encore tous les jours contre la maladie, explique comment elle s’en est sortie. "Pendant que je me remettais, je faisais 8 repas par jour. Au début, préparer mes repas, c’était un boulot à plein temps", écrit-elle par exemple.

Sous les posts de Sarah, les messages de gratitude et d’admiration s’amassent. " Tu es tellement géniale" "Tu es une inspiration pour nous toutes "" wow, respect !". La jeune Australienne assume aussi son rôle de modèle en publiant des messages pour aider et motiver les jeunes filles qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, comme par exemple ses "10 raisons qui font que la guérison vaut le coup à 100 %". Cheveux plus brillants, peau plus belle, système cardiovasculaire à son meilleur, force et énergie… elle ne manque pas d’arguments pour encourager les autres malades.

Après son hospitalisation, la jeune femme n’a pu revenir à l’université sans l’accord d’un médecin et d’un psychologue.